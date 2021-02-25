議員倡容許市民提取強積金周轉　陳茂波指要謹慎處理

新一份《財政預算案》昨(24日)出爐，對於政府將設「百分百擔保個人特惠貸款計劃」協助失業人士，有議員今早(25日)建議，政府應容許市民提取強積金累算權益周轉，又要求政府可以延長有關貸款計劃的申請期。財政司司長陳茂波舉例指有人出現破產時，債權人亦不可觸及其強積金，故要謹慎處理，又指現時討論延長計劃是言之尚早。

陳茂波今出席立法會財務委員會就政府財政預算案作出簡報。議員劉國勳在會上關注，為何政府不容市民提取強積金，反而要政府作擔保讓他們借錢，質疑政府捉錯用神，又建議政府可容市民以強積金作擔保。勞工界議員潘兆平認為，政府要求市民需要失業2個月以上才可申請計劃，惟不少打工仔正在放無薪假，希望政府可借錢予他們度過難關，並將計劃恒常化，及放寬8萬元的上限。

陳解釋指，強積金是市民的退休保障，不可作抵押，雖然可在立法會作修例不難，但客觀生活上有人曾出現破產時，債權人亦不可觸及其強積金，故要謹慎處理。他又相信政府作擔保的話，市民向銀行申請貸款的程序會更快捷，強調計劃是在現時情況給予市民多一個選項解決燃眉之急，而非取代短期失業援助，政策局亦多次作解釋。

陳表示，對於失業貸款計劃申請期為6個月，是因研判政府防疫工作有成效，加上正推展全民接種疫苗，歐美不少國家亦陸續接種疫苗，港府亦好著急恢復經濟動力。他相信經濟會在今年中開始可回復動力，屆時失業壓力會緩減，但料有關壓力會持續到2022年，故期限設定為6個月。他又指，要會再視乎未經濟環境如何，現時談及延長計劃仍是言之尚早。另外劉亦建議政府以八達通派發消費券，陳指會將八達通納入其中一個會途徑，具體細節稍後再交代。