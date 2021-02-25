政府拒設失業援助金　議員公開譴責羅致光製造貧窮

新一份《財政預算案》昨日(24日)出爐，但政府無回應坊間訴求設立失業援助金。多名議員今早(25日)在立法會財務委員會上批評勞工及福利局局長羅致光「離地」，更有議員公開譴責羅製造貧窮。

勞工界議員陸頌雄在會議上指在要求設立失業援助金一事上，羅致光是最大阻力，假如財政司司長陳茂波不像他一樣「離地」、鐵石心腸，希望他可以慷慨解囊幫助失業人士。陸又指，在失業貸款計劃上「諗唔通」，認為應由政府直接借錢予市民。

陳茂波解釋，不設立失業援助金是政府立場，而安排銀行借貸是因為「佢哋做到熟」，不需政府再額外聘請人員。而銀行不可收取息差，但需要政府支付手續費。

議員麥美娟則指要公開譴責羅致光，批評他完全沒有打算解決貧窮問題，更以需叫停強積金對沖威脅市民，是有份製造貧窮問題，問他「醜唔醜」。麥又表示，很多人士被迫停工，認為失業貸款應放寬申請資格。

議員張國鈞亦對羅「講講吓講埋強積金」非常反感，看不到兩者之間的關係，認為是「九唔搭八」。陳回應，設立貸款的「初心」是幫助失業人士，至於放寬至涵蓋收入減少的人士，中間則牽涉較複雜的問題，希望「行第一步先」。