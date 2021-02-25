內地院校免試招生下周一起報名　DSE後公布錄取名單

內地院校免試招生下周一起可在網上報名。

「2021/22學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」(文憑試收生計劃)將於下周一(3月1日)開始​接受網上報名。教育局今日(25日)表示，根據國家教育部公布的相關安排，目前有127所內地高等院校將對香港學生豁免聯招考試，並依據香港中學文憑考試(DSE)成績，擇優錄取參加2021年文憑試的香港學生。

申請人須於下周一至下月20日期間，登入中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室(聯招辦)的香港文憑試招生報名網頁，並在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳相關資料，包括香港身份證掃描副本；有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；以及數碼證件相片。

完成報名程序後，申請人須於下月31日前登入報名系統查閱報名資格審核結果，若曾按系統要求提供補充資料，則可於4月16日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於4月23日前，按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，屆時將獲發考生編號，以資識別。而申請人可於下周一至5月31日期間，登入報名系統以上載「學生學習概覽」，而學校亦可在5月1日至31日期間上載「校長推薦計劃」的相關文件。

內地各院校將根據考生報考資料安排面試/術科考試，申請人需留意相關安排及通知，至於錄取名單則將於文憑試成績發放後公布，各院校亦會根據招生情況進行網上補錄，即剩餘名額遴選。

此外，合資格香港學生若於指定內地院校修讀學士學位課程，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助，而2021/22學年資助計劃的申請詳情，將於今年年中公布。