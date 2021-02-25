議員批電子消費券涵蓋範圍窄 促擴至補習班及診所費用

預算案建議派發消費券，被批評使用範圍不夠廣泛。

政府計劃發放5,000港元的電子消費券，分5期每月派1,000港元。勞工界議員陸頌雄今日(25日)在立法會財務委員會上表示，希望一次過派發總值5,000港元的消費券，以購置大型電器；同時擔心消費券只是連鎖超級市場受惠，認為有關商戶本來已經「賺到笑」，要求超市參與計劃時需提供額外優惠。

議員李慧琼表示，預算案中未有推動醫療券，促政府讓消費券涵蓋求醫、覆診等用途，又呼籲政府細心聆聽市民意見，切勿在細節問題上「甩轆」；議員容海恩指不少家長希望小朋友的學前教育班及課程費用，可以用消費券支付，促政府讓消費券得以廣泛使用。

陳茂波回應指，是參考外國經驗，發現分期發放消費券，對拉動消費有最大作用。進行計劃時，則要視乎商戶本身配合甚麼推廣措施。陳又稱李和容的意見與政府有所不同，會廣泛聽取意見後考慮。

進出口界議員黃定光指出，政府派發消費券預計需使用6億港元的行政費，斥派發成本過高，促政府交代細節。政府指約6億港元的行政費將用於更新裝置、招聘人手處理書面表格、支付服務承辦商、宣傳及預留行政費等，敲定細節後會向立法會遞交補充文件。

對於政府早前推出「於公眾街市推廣非接觸式付款的資助計劃」，議員鄭泳舜指現時食物環境衞生署下的販商有14000多個，申請數目逾3000個，但只有600多個商戶安裝，建議政府考慮重新開設計劃或作改善，讓更多販商及熟食檔及小餐廳均可受惠予計劃中，並促局方與支付裝置公司談判，促其提供更多誘因鼓勵不同商戶安裝。

陳茂波指會跟進為小商戶安裝裝置建議，亦會趁今次派放電子消費券計劃，推動城市支付方式數碼化。