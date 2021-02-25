政府上調股票印花稅　議員狠批殺雞取卵得不償失

本港財政赤字續創新高，政府強調要開源節流，同時增加股票印花稅。議員狠批是殺雞取卵、得不償失，已即時令股市大瀉，將削弱本港金融市場的競爭力。

政府計劃將股票印花稅由0.1%增至0.13%，財政司司長陳茂波指購買10萬港元股票，只是多付30港元印花稅。對投資者而言，最重要是投資股票「有無錢賺」，而非30港元成本。金融服務界議員張華峰直指是次決定是錯誤，昨天(24日)宣布消息後，股市一度大跌約1100點，認為一定是由加稅影響。他亦認為陳是引述錯誤比例，應以投資產生利益計算，引致的影響很大。他又指既然陳預計今年下半年經濟有望復甦，為何要「急急腳」加稅，認為是向香港及內地投資者「開刀」，而長遠而言將影響投資者信心。張又指現時美國多番打擊中概股上市，香港正應把握機會減稅，吸引企業於香港上市，又指屆時相比加稅提供的120億港元額外收入，「240億都有得你做」。

金融界議員陳振英指全球趨勢是減少稅項以增加交易，但香港「調返轉嚟做」，促政府審視公布後的市場反應，並調整法案生效日期。陳茂波回應指，金融市場需要明確性，股票印花稅經過通盤考慮後「決定做就係要做」，並不想市場誤解或者憧憬，直言現階段的猶豫可能成為市場炒作的因素，所以重申特區政府決定提交法例予立法會審議，以提高股票印花稅。

陳茂波補充，昨日並非只有香港的股市下跌，而現時指數已再上升，強調股市波動常有，而香港作為國際金融市場，受外圍因素影響很大，不需為一兩天的波動大驚小怪。陳解釋，本港股票市場擁有龐大競爭力，如深港通、滬港通、同股不同權等市場改革，才真正促使股票市場蓬勃發展，否則即使是收取「零稅項」，亦無法達致現時市場興旺的情況。陳又指在股票印花稅外，本港並無其他股票相關稅項，如資產增值稅。同時已充分考慮香港金融市場的未來市場發展空間、買賣成本等，認為香港仍具有競爭力。