天文台預測明日最高攝氏25度　或成過去10年最熱元宵節

明日（26日）是中國傳統節慶、被視為中國情人節的元宵節，惟本港近日天氣忽冷忽熱，市民外出慶祝時謹記帶外套，以免着涼。天文台今午（25日）錄得市區氣溫為攝氏20.5度，按預測明日最低氣溫為攝氏20度，最高則可達攝氏25度，有機會成為過去10年以來最熱的元宵節。

天文台預測，明日元宵節大致多雲，有幾陣雨及能見度較低，氣溫介乎攝氏20度至25度。翻查資料，本港曾於1966年元宵節錄得攝氏26.7度，成最熱元宵節；而2010年的元宵節則錄得攝氏26.2度，是對上一次錄得超過攝氏25度的元宵節。

天文台表示，一道冷鋒明日稍後抵達華南沿岸，該區有幾陣雨，隨後的東北季候風會在周末帶來稍涼天氣，預測周六（27日）早上清涼及有一兩陣雨，氣溫介乎攝氏17至23度。隨着季候風稍為緩和，下周初廣東沿岸日間天氣溫暖，下周一（3月1日）氣溫將回升至攝氏20至25度。

另外，下周五（3月5日）是農曆廿四個節氣的「驚蟄」，按中國曆法，「驚蟄」代表冬眠動物睡醒開始覓食，藏伏土中不飲不食的昆蟲也因天氣漸暖及時有春雷驚醒，民間亦有「打小人」的習俗。按天文台預測，當日氣溫介乎攝氏19至24度，天氣大致多雲，初時有一兩陣雨，市民或要在雨中「打小人」。