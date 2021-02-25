2男子向圍毆便衣警示威者通風報訊　刑期由3月加至10月

一名便衣警去年元旦日晚上，在旺角欲拍攝黑衣人活動時遭人喝止及追打，一度不省人事。兩名被告被負責把風，見到增援警就提醒其他人逃走，他們經審訊後被裁定襲警罪成，裁判官林子勤判他們各入獄3個月。律政司不滿判刑過輕提出刑期覆核。上訴庭今日(25日)開庭聽取陳詞後，認為原審裁判官判刑時原則性犯錯，刑期明顯不足，直指本案罪行及情節十分嚴重，故改以監禁12個月作量刑起點，考慮到兩名答辯人早已服刑完畢，故酙情減刑至監禁10個月。

兩名答辯人分別是李炳希（22歲，侍應）及利子恒（25歲，經理）。判決後他們要即時返回監獄服刑。他們被控於去年1月1日，在旺角山東街與通菜街交界襲擊警員何思駿。

2人分別招認「見到打緊人，我同朋友走過去睇吓有冇嘢要幫手」和「我只係企喺隔籬，睇吓有冇警察，之後有警察，我叫佢哋走」。原審指2人的角色明顯是把風者，他們的意圖是讓施襲者可以全身而退，這正是施襲計劃的一部分，故裁定他們罪成。而雖然2人夥同他人犯案，案情嚴重，警員受傷頗重，但原審考慮他們對法律無知，「以為自己無落手就無犯法」，最終判他們各囚3個月。