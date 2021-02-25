明起收集新冠疫苗副作用報告　藥劑專科學院籲市民「咩都報」

香港的新冠疫苗接種計劃將於明日(26日)開始接受預約，為讓市民了解疫苗的安全性、有效性和質素，並獲得更多疫苗資料，以處理疫苗帶來的副作用，香港藥劑專科學院計劃推出一項新服務，專門收集和報告對新冠疫苗產品所產生的副作用，讓市民可以反映自己接種後的身體狀況予專業醫護人員，再由醫護人員向政府進行匯報。

是次服務將在明日早上9時開始，至8月31日為止，由超過100名護士及約50名藥劑師負責。市民可透過社交應用程式WhatsApp或電郵，向醫護反映注射疫苗後出現的不適，並提供聯絡電話及姓名，再由相關職員整理數據後，醫護人員將聯絡通報人士，了解其身體狀況，並在證實為疫苗副作用後，統一向衞生署報告。

香港藥劑專科學院主席鄭綺雯今日(25日)表示，港人一向不習慣於匯報接種疫苗後的副作用，但收集疫苗相關的數據對抗疫而言十分重要，故呼籲市民「有咩(任何不適)都報」，希望透過服務以增加坊間對疫苗的了解，她舉例指「好似沙灘出現鯊魚咁，你見到唔講(提醒)，咁其他人就會繼續去嗰個沙灘」。

鄭又提醒市民在接種新冠疫苗前，可先了解各種疫苗的保護性及風險，再按自己的需要選擇，並可在家中準備一些處理輕微疫苗副作用的成藥，如退熱貼、感冒藥等；另外，市民在接種疫苗時，亦應配合醫護人員的工作，並注意在接種疫苗後不應立即拿取重物，且在一至兩日內不要進行劇烈運動等，若接種疫苗後出現持續的副作用，則應立即求醫。