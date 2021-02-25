減薪俸入息寬減上限兼加汽車牌費　議員炮轟政府向中產開刀

新一份《財政預算案》「減糖」，其中將薪俸稅和個人入息課稅寬減上限減半，亦增加汽車首次登記稅及牌費。有議員炮轟政府「向中產開刀」，形容中產市民面對一份「抽水」的預算案感到氣憤。

議員劉業強指，今年預算案措施「減甜」，特別是對在疫情中受影響的中產，薪俸稅及利得稅退稅額亦較以前減少一半，又增加私家汽車牌費，減少差餉寬免同時又基層亦不獲租金寬免，令全港市民感失望。

議員鄭松泰狠批預算案明顯向中產開刀，昨日政府提出增加印花稅後，股市大跌，認為是政府「自便自削」金融地位所致，質疑「邊會有人去游水，你伸手去抽水」。他指金融行業只是在去年有些少微目，但就「抽走佢啲水」，才會令股市林。他批評政府並非想方法令小股東及小市民的投資更健全，而是看到股市興旺就「抽水」，認為政府以處理劏房問題的思維來設計預算案，令中產市民最氣憤。

政府將增加汽車首次登記稅及車輛牌照費用，批發及零售界議員邵家輝指措施引起汽車商會人士嘩然，又指他們汽車銷售額連續3年嚴重下跌，不滿政府現時仍加稅。陳回應時表示，牌費已有30年未有增加，與過去通脹增長來比較，已盡量採取較合理的加幅，而首登記稅是希望可抑制汽車增長改善交通。

航運交通界議員易志明促政府推出新一期保就業計劃，並向跨境海陸客運業提供復業津貼，又指不少前線員工長期放無薪假或停薪留職，建議可讓僱主提供收入證明讓僱員申請政府擔保借貸計劃。陳回應，指政府經研究後，特首早已表明不打算在現時再推出保就業計劃，又指現時提出的方案，是經通盤考慮的方案。

此外，政府將預留3億港元推行「提升足球場設施五年計劃」，包括大幅增加符合國際標準的5人足球場。議員張國鈞形容「皺晒眉頭」，因為香港絕大部分人均不喜歡踢5人足球，比起7人及11人足球欠缺趣味；又認為除硬件外，亦需要軟件配合推廣運動。陳茂波回應指，會與民政事務局方面跟進。