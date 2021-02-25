尾隨小六女生乘機摸下體　19歲色魔被判入更生中心

19歲男生尾隨穿着校服的小六女生放學回家，並趁女生打開家門時，上前隔着衣服摸女生下體。他翌日疑再向兩名17歲女生重施故技，期間遭警員截停，並揭發他曾拍攝一名不知名女子的裙底照。男生早前承認非禮、兩項有意圖而遊蕩和作出有違公德的行為共4罪，今（25日）在西九龍法院被判進入更生中心。

辯方求情稱，被告吳卓峰在報告中獲得正面評價，而他參加團契後品行已有改善，希望法庭接納報告建議。

案情指，11歲小六女生X去年10月21日傍晚下課後返回荔枝角麗翠苑的住所時，遭被告尾隨入電梯，當他打開住所大門時，被告在旁看着，更突伸手隔着衣服摸了她的私處一下。同時間在屋內的X母看見被告，質問他是誰，他聞言即時逃去。X母從女兒口中得悉事件來龍去脈後報警。

翌日下午，被告再尾隨一名17歲中六女生Z返回麗翠苑的住所，並在等候升降機時蹲下偷拍Z裙底。被告原欲趁Z開門時再犯案，可是Z動作太快被告未能得手。一會兒後，有警員發現被告在附近尾隨另一名17歲中六女生Y，但他沒有跟隨Y進入升降機，警員見狀遂截停他，並就前一日的事拘捕他，警誡下他聲稱一時色心起，才摸X的私處一下。警方其後檢取被告的手機，發現被告於去年9月26日登上一輛小巴時，偷拍一名不知名女子的裙底照。