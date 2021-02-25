否認參與禁錮被誤當便衣女子　女教師辯稱只為幫忙

前年7月7日九龍反修例大遊行結束後，一名30歲女子在旺角用手機拍照，被示威者誤當成便衣女警，期間遭人包圍、禁錮及打傷。兩男一女事後被控非法禁錮、參與非法集結和非禮共3罪，案件今（25日）在區院續審。任職教師的女被告續自辯，稱當時上前只欲了解情況，並曾多次叫現場人士冷靜，又嘗試拉開捉着女事主的人，亦有協助女事主澄清其身份，她強調只想消除在場人士對女事主的質疑，以平息事件讓她離開。

3名被告依次為32歲男廚師黃子隆、24歲大專男生吳睿哲和25歲女教師蘇瑋善。他們被控於2019年7月7日，在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他身份不詳的人士非法集結，以及非法囚禁女事主X。首被告另被控一項非禮罪，指他在同日同地非禮X。

蘇瑋善自辯指當日途經案發現場時，聽聞有人指X「搶嘢」，遂上前了解事件，並見到有人圍着及制服X。蘇亦聽見現場人士要求X出示電話，又指控X是女警，X亦大聲呼叫及不斷掙扎。她見狀便勸他人不要太用力捉着X，亦叫X冷靜。當時她看見X的上衣被拉高，幫忙把X的上衣拉低，她又想拉開捉着X的人，但不成功。後來她見X打一名男子，遂輕輕捉着對方待她冷靜。

蘇承認有叫X出示電話以消除別人質疑，但X拒絕，當時她覺得X想逃避問題怕她會離去，一直猶豫應否放開她。期間X表示自己並非警員，她亦有向現場人士重複X的說話。她強調當時只為了協助平息事件，讓X離去。