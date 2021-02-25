荃灣區議會研打造花園城市　617個地點具綠化潛力

政府剛出爐的《財政預算案》計劃以5億港元優化效野公園，荃灣區議會早前便從社區開始與關注樹木學者合作，多名當區議員今日(25日)表示，在荃灣區找出共617個空置但具潛力的地方，如平台、屋頂等種植開花植物，增添觀賞性之餘亦可綠化環境，希望將荃灣打造成「花園城市」，並以此為試點，期望將來可推展至全港18區。多名議員亦指，已向康文署、土拓署等相關部門簡述計劃，亦獲當局歡迎。

荃灣區議會聯同有「樹博士」之稱的香港教育大學社會科學系(地理及環境科學)研究講座教授詹志勇合作，進行荃灣區的綠化研究，在去年利用2個月時間，於區內實地考察，除傳統式地面考察，團隊亦利用高空航拍照片，檢視斜坡、行人天橋等，希望實行「三圍式綠化」。研究結果找出共617個可綠化地點(Potential Greening Site)，可分為路邊、馬路、斜坡、公共休憩空間、空中花園5大類，其中，空中花園佔53.2%。

團隊又根據每個可綠化地點的各項資訊，例如位置、尺寸、光暗、物料等，並「因地制宜」構思種植的植物，如現時沙咀道的馬路欄杆設有多個離地花盆，團隊建議可種植紫色花蒜香藤的攀藤植物；青山公路附近的一個行人天橋蓋頂，可種植會開淡粉紅色花朵的首冠藤；荃灣街市天台承托力高，可發展社區農圃。

詹志勇表示，假如計劃能夠成功，定必能夠提升整個區域的綠化率，並指出現時香港整體綠化率僅得單位數字，反觀歐洲多國則達10%以上。他又指，綠化成本不高，加上香港有經濟條件，認為政府只需聘請工程師再作評估，而長遠而言，則應大力培訓園藝人才，訂立相關牌照制度，並指城市綠化可讓居民有更舒適的生活環境，對整體社會有效益。

荃灣區議會主席陳琬琛指出，早前在房屋署屋邨管理諮詢委員會簡單講述報告，另亦有議員已向康文署及土拓署講解計劃，亦受到正面回應，而區議會未來會積極與政府部門跟進，冀望將荃灣打造成「花園城市」，並借此作為試點，期望將來可推展至全港18區。