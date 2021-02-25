今增13宗確診　3宗源頭不明　衞生署不設疫情記者會

新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，今日(25日)新增13宗確診個案，至今本港累計10,927宗病例。包括1宗印尼抵港輸入個案，3宗源頭不明本地個案，其餘9宗與本地個案有流行病學關連。衞生防護中心今日不設疫情記者會。

衞生防護中心昨日(24日)已交代3宗源頭不明個案詳情，包括1名居於大埔策誠軒1座的34歲女病人，本月19日開始發燒，23日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人是1名售貨員，最後上班日期為本月18日 。

第2宗源頭不明個案涉及1名62歲男病人，居於香港仔華貴邨華賢樓，他於本月22日開始發燒，23日到普通科門診求醫，其後確診。病人為一名驗貨員，最後上班日期為本月24日。第3宗源頭不明個案涉及1名16歲男病人，居於何文田愛民邨建民樓，本月23日出現暈眩，24日到公立醫院急症室求診，其後確診。病人為何文田余振強紀念中學學生，最後上學日期為本月23日。

此外，衞生防護中心指早前實施向從陸路口岸抵港並曾於14日內到訪陝西省的入境人士派發樣本瓶的安排，將於明日(26日)起取消，然而該等人士如未獲豁免檢疫，抵港後必須在指定地點(家居或其他住所)接受14天強制檢疫。至於早前生效向過去14日內曾到訪黑龍江省、北京、河北省、吉林省及上海並從陸路口岸抵港人士派發樣本瓶的安排，仍然維持不變。