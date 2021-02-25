母子內外合作賺銀行佣金　遭廉署控串謀詐騙

廉政公署昨日(24日)落案起訴一名銀行主任及其任職酒樓經理的母親，控告他們涉嫌透過安排母親的同事在該銀行開設支薪戶口，串謀詐騙銀行佣金。兩名被告已獲廉署准予保釋，將於明日(26日)在東區裁判法院答辯。

被告林其鋒，30歲，案發時是渣打銀行(香港)有限公司(渣打銀行)客戶拓展部主任。另一被告張佩君，56歲，金御海鮮酒家(金御)分店經理及林其鋒的母親，同被控一項串謀詐騙罪名。

林其鋒案發時派駐到中環一間分行負責為顧客開設戶口。若客戶使用新開設的戶口支薪，相關薪酬金額將會計入林的業績，以計算其季度佣金。而張佩君身為金御中環分店的分店經理，負責處理前線員工的支薪安排，但該公司沒有規定員工須在某指定銀行開設戶口支取薪金。

控罪指，林其鋒及張佩君涉嫌於2017年4月11日至12月18日期間一同串謀詐騙渣打銀行，不誠實地促使個別人士在銀行開設戶口，以及未經授權把款項轉入和轉出該些戶口，從而提高用作計算林其鋒季度佣金的銷售額。

廉署調查發現，張佩君有4名同事及金御一名茶客據悉被促使在渣打銀行開設戶口，其後未經該5名戶口持有人授權的情況下，數筆款項由張佩君的個人戶口轉賬至該五個戶口，其後又再被轉出有關戶口。林其鋒則因而獲發額外季度佣金共4520港元。