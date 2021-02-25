去年整體罪案減近30%　信用卡網購案件激增2.5倍

新冠肺炎疫情肆虐下，市民多改為網上購物，惟網絡消費有不少風險。澳門保安司今日(25日)公布去年罪案情況，警方全年開立刑事專案調查10,057宗，按年減少4,121宗，減幅達29.1%。雖然整體罪案數字下跌，但有數個類別罪案數字則上升，包括電腦犯罪案件增加接近1倍，錄得531宗，其中涉及信用卡網上消費的案件佔411宗，按年激增2.5倍。

去年亦有不法分子利用疫情牟取非法利益，網上假借售賣醫療物品行騙，全年錄得42宗，而非法使用他人證件購買醫療物資轉賣的案件則有53宗。至於同樣有所增加的罪案類別，包括對兒童性侵的案件24宗，增加13宗。

其他罪案數字方面，侵犯財產、妨害本地區、妨害社會生活的罪案減幅均接近40%；侵犯財產罪當中的盜竊罪，減幅超過54%；全年有26宗搶劫案，較前年(2019年)的80宗，減少67%。

保安司指出，由於近年網購等方式已成為公眾生活不可或缺部分，而去年疫情爆發以來，這些非接觸消費方式更被廣泛使用，同時亦為犯罪分子提供機會，利用虛假網站、冒充售後服務及傳播木馬軟件等方式竊取用戶個人資料，盜刷被害者信用卡，而部分罪案更衍生新的犯罪模式，當局將制定針對性的打擊策略，並適時調整部署，同時鼓勵公眾舉報，提供線索。