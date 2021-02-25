政治立場不同遭欺凌　教局由去年6月至今處理6宗轉校要求

議員指，反修例事件期間，校園出現因政見或政治議題而引發的欺凌。

立法會教育事務委員會今（25日）討論預防及處理校園欺凌的政策和支援策略。會上有議員關注校園欺凌情況，包括在反修例風波期間因政見或政治議題而引起的校園欺凌。教育局副局長蔡若蓮透露，在去年6月至今，因社會事件而提出的轉校要求有6宗，當中有2宗最終轉校，有4宗經調解後留在原校。

議員容海恩認為，自反修例事件之後，校園內存在不同政治意見，有學校容許教師參與政治活動，教師亦沒有制止學生參加政治活動，甚至有教師對與自己持有反對立場的學生「冷對待」，例如不讓該學生參與活動等。

容續指，教師對學生被欺凌視若無睹，有學生因被教師欺凌而想轉校。蔡若蓮指，在去年6月至今，因社會事件而提出轉校要求有6宗，當中有2宗為他們轉校，有4宗經調解後留在原校。以她所知，不少轉校要求並非無法解決，加上轉校要面對及適應課程，因此最終有學生選擇留校。

議員盧偉國指，有家長擔心孩子在校園受欺凌的風氣影響，寧可為他們安排到內地讀書，他認為情況代表本港教育已響起警鐘，呼籲當局勿忽視情況。

就有議員指有學生因為是警員子女而被欺凌，蔡若蓮指，截至今年1月15日，涉及警員子女被欺凌，經轉介的個案有23宗，而由教育局直接收投訴的有2宗，經調查後，共只有3宗成立。

席上有議員分別促請局方，在全港學校課室安裝閉路電視以監察教師上課情況，以及局方在涉及校園政治欺凌事上設專門熱線。蔡質疑安裝閉路電視的成效，「是否咁就一天都光晒？問題就冇晒？」她認為應從根本上解決，例如加強教師培訓等。至於成立專線方面，她認為學校如有相關投訴，可以與局方分區辦事處聯絡。