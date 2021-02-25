九巴要求「翻閹」車長轉半職　工會今午發起突襲行動

新冠肺炎疫情下，巴士業亦受影響，客量大跌。九巴今早與多個工會代表會面，擬要求以合約形式續聘、即俗稱「翻閹」的退休車長，下月起轉做半職，只能返半日更。據了解，工會不滿公司安排，談判破裂，今日(25日)下午將於一個巴士總站發起「突襲」行動。

汽車交通運輸業總工會主席陳兆華表示，該會九巴分會代表今早與資方開會，資方在毫無先兆下提出，「翻閹」車長由下月1日起，只能返半日更。工會一度要求延遲14日才執行有關措施，以便諮詢會員，惟資方態度強硬，拒絕有關提議。陳續稱，九巴日前曾表示「特別更」不夠司機，加上近來班次已逐步回復正常，完全不明白資方為何會突然要求部分車長返半日。他預計，計劃將影響逾千名車長。

九巴早前傳出裁員潮風波，消息指當時有約40名員工被裁，大部分為文職，九巴當時否認裁員，僅稱屬恒常檢視人手安排。而九巴傳訊及公共事務部主管林子豪曾稱，九巴每月車費收入由以往近6億港元減至4億港元左右，僅薪酬開支佔去3億多港元，但公司未有考慮用大裁員方式減輕財政壓力，又承諾「唔會郁車長」。