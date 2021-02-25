泛民涉去年7.1非法遊行區院提訊　押後至5月4日答辯

民陣去年七一遊行雖然遭警方發反對通知書禁止，惟當日仍有人如常舉辦未經批准的港島區遊行。民主黨前主席胡志偉及前立法會議員「長毛」梁國雄等共8人，涉嫌煽惑他人、舉行及參與未經批准的集結而遭起訴，案件今（25日）在區域法院提訊。法庭將案押後至5月4日再訊，期間待各被告向控方索取資料及諮詢法律意見，除胡志偉因欠交BNO違反保釋條件須繼續還押外，其餘7被告續准保釋候訊。

另法庭獲告知被告陳榮泰及梁國雄正申請法援，尚待處理。8名被告分別為梁國雄、民主黨前主席胡志偉、前立法會議員朱凱廸、民陣召集人陳皓桓、社民連鄧世禮，以及3名東區區議員曾健成(阿牛)、徐子見及陳榮泰。

陳皓桓、曾健成、徐子見、胡志偉及陳榮泰，被控於2020年6月30日在終審法院外，非法煽惑其他身份不詳的人，在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。另外，陳皓桓、徐子見、胡志偉、朱凱廸、梁國雄及鄧世禮，被控同日在灣仔軒尼詩道及杜老誌道一帶，舉行或組織、明知而參與一個屬未經批准的集結的公眾遊行。