北大嶼山醫院香港感染控制中心明起啟用　首階段開48張病床

醫院管理局今日（25日）公布，用於接收新冠肺炎確診病人的北大嶼山醫院香港感染控制中心（前稱臨時醫院），將於明日（26日）正式啟用，首階段開放一個設有48張隔離病床的病房，接收16至65歲、臨床情況屬輕度或中度的確診病人。

港府高官及醫管局主席范鴻齡今日舉行啟用儀式，醫管局表示，於一月底接收香港感染控制中心後，九龍西醫院聯網會負責中心的管理和運作，並進行籌備工作，包括安裝及調校醫療儀器設備、進行各項測試、制訂服務運作流程、為相關員工提供培訓等。

香港感染控制中心設有6座樓高兩層的病房大樓，合共有816張隔離病床，所有病房均具備醫院級別的隔離治療設施，有別於亞博館的社區治療設施，可以提供輸注藥物及供氧治療等選擇，進一步紓緩公立醫院的隔離病床壓力。6座病房大樓獨立分隔，可按需要分階段啟用。

醫管局表示，設於醫療中心的化驗室，除處理日常的臨床化驗項目外，高度自動化的先進化驗儀器每日最多可處理約1,500個病毒樣本化驗，讓公立醫院的整體化驗量增加約15%，進一步提升香港醫療系統整體的檢測能力。