三校改建工程交立法會　傳統名校華英中學今年第三季重建

教育局今日（25日）向立法會教育諮詢委員會遞交三個學校改建工程計劃以供諮詢，包括九龍常和街8號華英中學重建計劃、沙田公立學校改建工程，以及沙田火炭坳背灣街興建1所設有24間課室的小學，重置位於沙田的保良局蕭漢森小學。

其中創校近50年、位於何文田的華英中學落實原址重建計劃。教育局文件顯示，擬議工程計劃範圍包括拆卸現有校舍，以興建1所設有30間課室的中學。建造工程暫定在今年第三季展開，以期在2024年第三季完成。相關工程暫定費用為2億至5億港元，教育局擬在今年第一季就擬議工程諮詢教育事務委員會。

位於沙田區的保良局蕭漢森小學亦將獲重置，擬議工程計劃是在沙田火炭坳背灣街興建1所設有24間課室的小學，及其他相關教學和附屬設施。建造工程暫定在今年第四季展開，以期在2024年第二季完成，暫定費用為2億元至5億港元，預期合約生效日期為今年第四季，擬在今年第二季諮詢教育事務委員會。

而沙田公立學校改建計劃，則為興建1座新翼大樓及改建現有設施以提供額外設施，讓該特殊學校能配合新高中學制及特殊學校學生延長學習年期的改善措施。擬議工程計劃範圍包括課室、特別室、教員室、社工室、言語治療室、儲物室和其他附屬設施及提升現有課室。工程計劃的擬議範圍亦會包括就學校範圍內的現有斜坡進行提升工程。建造工程暫定在今年第三季展開，以期在2024年第一季完成。