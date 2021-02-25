終院3外籍非常任法官獲延任　時事評論員斥迷戀英殖司法制度

行政長官已接納終審法院首席法官的建議，將3位終審法院其他普通法適用地區非常任法官的任期由下月1日起，延續3年，3位終院非常任法官全部均為外籍人士。有時事評論員認為，假如政府繼續聘用外籍法官，不單止是迷戀英國殖民地的司法制度，更對本地的司法人才欠缺尊重，建議政府就此進行司法改革，委任華人擔任法官較為合適。

獲續任的3位終院非常任法官包括紀立信、廖柏嘉以及華學佳，根據《香港終審法院條例》，設有一份非常任香港法官及一份其他普通法適用地區法官的名單。非常任法官的任期為3年，而行政長官可根據終院首席法官的建議，將非常任法官的任期延續一次或一次以上，每次續期為期3年。

時事評論員陳雲生直斥政府決定反映出其體制上一直迷信英國殖民地的司法制度，有違社會的普遍意見。他舉例指，英國的大律師和法官已沒有在出庭時佩戴假髮，但香港卻繼續跟從，若繼續聘用外籍法官，對本地的司法人才不夠尊重。

陳雲生續說，由2014年的違法佔領行動，到前年爆發一連串的黑暴事件，當中大部分案件的裁決跟民意各走極端，亦有人攻擊透過言語法官，同時令人質疑香港司法制度的公正性，他認為政府必須痛定思痛，應糾正出現錯漏的司法系統。