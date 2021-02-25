曾考慮今年調高薪俸利得稅1%　陳茂波：未來不排除開徵新稅

面對歷來最高2576億港元赤字，政府提出未來要增加收入。財政司司長陳茂波今日（25日）表示，當局在準備今份財政預算案時曾考慮增加薪俸稅及利得稅，粗略估計若將稅率調高1個百份點，庫房可多收100億港元，但認為現時經濟情況仍然差，並非合適推行時機，故今年暫時不會做，但來年要視乎形勢再決定。他又舉例指，政府未來不會排除開徵資產增值稅。

陳茂波在預算案中表示，本港社會目前聚焦抗疫及重振經濟，並不具備條件引入新稅項，但強調會進行相關研究及準備工作，又會小心選取現有稅項進行稅率調整，以在短期入達到增加收入的目的。他今早出席一個電台聯播電目時透露，政府曾考慮增加薪俸稅及利得稅，但形容「行出街就知道社會幾痛、知道經濟有幾差」，故決定暫時擱置加稅，但強調來年要視乎形勢再決定。

他續指，在經濟衰退嚴重的情況下，推出增加稅項措施前須審慎研究，包括考慮對本港在全球競爭力的影響，以及能否達致「能者多付」原則。他提到其他稅種，例如物業空置稅的作用，是希望地產商盡快賣樓，對增加收入作用有限，而且相關條例仍有不少法律問題要處理；至於商品及服務稅（GST）方面，由於稅基廣、對基層影響大，不能輕易做。

但他同時指資產定義涵蓋不同類型物業，當局未來不會排除資產增值稅，又希望為在現行差餉制度下，將物業種類按價值及租值細分。

另外，政府財政赤字續創新高，對於政府在有需要時，尚餘多少「彈藥」可推出更多紓困措施。財政事務及庫務局局長許正宇稱，當然希望盡快「搞掂疫情」，是共同目標。