理大男生涉藏武器案英文版控罪書出錯　官斥：小學生都知

香港理工大學男學生涉嫌利用粉嶺的住所單位收藏多款武器及裝備，包括一支胡椒球彈手槍、彈匣、防毒面具及防彈背心等，日前被警方拘捕。男學生暫被控無牌管有槍械、無牌進口戰略物品及藏有攻擊性武器共3罪，案件今於(25日)粉嶺法院再提訊。惟裁判官陳炳宙批評英文版的控罪書中，犯了連小學生都應該知道的文法錯誤，並隨即休庭讓檢控官作出修改。

23歲被告呂世瑜報稱理工大學一年級生。控罪指他於去年9月24日，在其粉嶺欣盛苑的住所無牌管有槍械，即1支胡椒彈手槍及2個胡椒彈彈匣。他另被控於同日在住所輸入戰略物品，即14個防毒面具、3個防毒面具濾芯及1件防彈背心，而他沒有工業貿易署署長所發出的進口許可證。他另被控於同日在住所管有攻擊性武器，即1把26厘米長軍刀、1把30厘米長軍刀及1支37厘米長伸縮警棍，意圖作非法用途使用。

惟陳官指在英文版的控罪書上，在列出涉案物品的數量時，竟用上「one number of Pepper Ball Tactical Compact Pistol」、「two numbers of Pepper Ball Magazine」、「3 numbers of canister」等，直言：「「小學生都知係one apple two apples」，並着檢控官即時修改。

控方最後申請將案押後至4月8日再訊，以等候法律意見，期間被告須繼續還押監房看管。