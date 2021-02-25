中環繞道兩度被踢爆嚴重滲漏　政府終認衰稱若違規會追究

通車近兩年的中環及灣仔繞道，被東網兩度踢爆滲漏情況嚴重，負責的顧問公司代表終在中西區區議會交通及運輸委員會今日(25日)的會議上承認，隧道中有滲水位置超過合約標準，但礙於現時隧道開放時間長，難以短期內完成勘探調查工作，但強調現時暫未有對結構安全、完整性構成影響，又指完成調查報告後，若發現承建商有違規，將要求維修並支付有關費用。

中環繞道隧道通車後，先後2次被東網爆出滲水情況，波及機房和行政大樓，隧道牆身布滿水漬，結構鋼筋疑因長期接觸鹹水而生銹。中西區區議會主席葉錦龍在區議會文件引述東網報道指，該隧道內發現最少20處漏水及水窪，令駕駛人士經過時需要減速而行，嚴重影響駕駛者安全。負責中環繞道的顧問公司代表、艾奕康有限公司執行董事李振輝於在會議中表示，接獲消息後已與工程團隊及承建商，到隧道內實地了解滲水情況，發現當中有滲水位置超過合約所允許的標準。

李振輝續稱，工程人員在勘探期間，曾打開部分石屎面了解結構影響後，發現「鋼筋是有一定完整性」，意味當局知悉鋼筋表面出現一定程度的銹蝕，但未有透露超出合約的數字、滲水位置等，僅指現時已增加排水，並強調結構未受影響。

他解釋道，中環繞道隧道採用了垂直隔牆的明挖回填式隧道建造法，使用的石屎並非絕對防水，故隧道在設計上不是完全防水的建築物，有一定程度的滲漏，當時亦已加入排水系統用以應付滲水問題。李並謂，現時已密鑼緊鼓進行調查，但礙於隧道面積長，開放時間又長，致每晚可進入隧道調查的時間不多，「由凌晨起只有3、4小時」，故未有完成時間表。

葉錦龍批評指，隧道啟用後被揭多個問題，如石屎不合格等，又指自己在任內已至少3次提到相關問題，惟政府卻一直未有回應，而至今顧問公司首次承認超標，卻仍不願意交出具體滲水位置、超標數據、維修時間表等。議員黃健菁舉例指，買樓滲水即代表工程手工差，擔心滲水持續很快會令結構受影響，屆時工程公司未能處理，終要由政府「找數」。李振輝回應時指，若有報告結果，可要求承建商進行維修，並承擔所有維修開支，而路政署高級工程師黃以諾則在會上承諾，若調查後發現承建商有違規情況，可追究承建商。

根據2008年的公眾文件，由於隧道在設計時因空間限制，影響避風塘運作，不能如東區、西區海底隧道般使用沉管設計，另又因土壤覆蓋厚度不符合隧道鑽挖機的安全施工要求，而未有採取鑽挖隧道建造法。項目最終採用現時明挖回填式隧道建造法，會先興建垂直隔牆，以形成一個密封的結構，然後挖去垂直隔牆內的泥土至隧道底部並興建隧道，最後在表面填上泥土。

另外，議員鄭麗瓊在會上亦提及隧道出口上蓋的綠化工程，被街坊投訴指貌似「蛇頭」，意即外貌令人恐慌，觀感不佳。李振輝解釋稱，該綠化地點實以「樹葉」為設計圖，或許因通風系統設計而導致有所落差，現時未知設計上能否有大改動，但會嘗試與承辦商商討。