長擺水馬陣怕衝擊　中聯辦續嚴防

本港過去爆發反修例風波，為防示威者衝擊，代表中央的駐港機構和多個易成目標的政府部門，都在門前架設大型水馬陣防範。但隨着情況放緩，去年警察總部門前水馬已拆除，惟駐港機構水馬陣仍然設置。學者指長期設置水馬會打擊威信，亦令市民對當局的管治能力失信心。議員則希望本港早日回復安寧，各部門外就不需再架設水馬戒備。

多個在「自己地頭」的部門和機構，門外的水馬陣依然如「打到嚟」般高度戒備。前年曾遭示威者衝擊的西環中聯辦，門外的國徽曾被漆彈擲污及噴上侮辱字句，一度安裝透明膠箱保護。東網記者今日（25日）再到現場，發現仍有設置約30個水馬，至今依然原封不動「鎮守」門外。

然而，在反修例活動中多次被示威者衝擊的警務處亦曾水馬重重，灣仔的警察總部外圍，水馬數目曾有約80個，惟去年10月有關水馬陣已完全移走。

「特區政府嘅威信肯定係冇，情況反映可能一受衝擊，就要靠水馬。」理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強指，中聯辦水馬陣擺放至今，或反映一旦有事發生，對警方能第一時間支援的信心不足，故寧願繼續擺放水馬加強保安。他又稱，政府都要自我檢討，是否現時仍覺得危險性好高，和警方無法即時處理，所以要靠水馬「保護」。他又認為當局長時間設置水馬陣，會影響市民對政府及機構印象，覺得能力不濟。

「當然成日有水馬喺度，畀人觀感都係唔好，感覺香港仲係好亂、好唔安全。」議員葛珮帆指，雖然在《港區國安法》實施後，暴亂情況稍有改善，但未完全過去，黑暴其實仍蠢蠢欲動，仍有許多港獨或勾結外國勢力分子，隨時隨地找機會煽動市民再搞暴亂，而早前亦有非法集會等暴亂情況再現，政府各個部門可能都覺得需要加緊防衞，以防黑暴死灰復燃。她希望香港能盡快回復安寧，不再有人搞事，政府各部門就可盡快不需要用大型水馬作保安設施。