舊樓渠管失修播疫　測量工程界促重新檢視法例作改善

東網過往連番報道本港多區舊樓渠管失修成播毒溫床，尤以「三無大廈」最為嚴重。昨日新一份財政預算案出台， 政府「跪低補鑊」預留10億港元資助逾3,000幢舊樓業主維修渠管。測量師及工程師業界歡迎措施，分別建議政府針對渠管問題成立跨界別專家小組重新檢視相關法例，以及設立渠務員註冊制度。

疫情下爆出多宗渠管「播毒」個案，本港舊區如深水埗及油麻地等三無大廈林立，東網過去屢次揭發此等大廈烏煙瘴氣，特別是渠管失修情況普遍，造成污水亂噴，威脅衞生。香港測量師學會及香港工程師學會均曾向政府建議資助業主修渠，政府昨日終於財政預算案為此撥款。

測量師學會樂見政府採納建議，又進一步提議當局針對渠管安全問題成立跨界別專家小組，重新檢視及改善相關法例，提供W型隔氣水封裝置設計及安裝指引，並實行二手樓買賣前須完成單位全面樓宇檢查，長遠提高公共衞生水平，亦增加買賣的透明度。該會又指缺乏專業物業及設施管理是疫情在大廈間爆發的原因之一，建議政府成立專責部門，聘用物業管理及設施管理的專業人士，負責管理、監控、改善舊式樓宇及地區環境。政府長遠亦應考慮立法分階段推行強制性的物業管理，改善此類樓宇及地區的環境衞生工作。

香港工程師學會亦歡迎政府從源頭解決渠管播毒風險，資助老舊樓宇業主進行渠管維修或提升工程；指出政府理應考慮設立渠務員註冊制度，並由合資格工程師監督渠管工程。