近70%青年對就業前景沒有信心　23%想離港發展事業

香港新冠肺炎疫情持續，失業率高企，年輕人求職難上加難。有團體今(25日)公布香港青年對就業前景信心調查，近70%受訪者沒有信心，47%受訪者認為畢業生要用多3個月才能找到工作；77%人想留港工作，23%想到外地發展事業，其中約30%選擇到內地。團體建議政府針對年輕人提供職業配對、設立網上求職平台。

沙田青年商會於2020年12月至2021年2月網上訪問333位18至27歲青年，大部分受訪者對就業前景沒有信心，而非常沒有信心的受訪者達15%。求職者最困擾是缺乏就業發展方向，亦不認識企業崗位專業、工作興趣和能力。他們認為，自己最缺乏相關工作或實習經驗、專業知識和技能，因此，半數受訪者認同應提升職業技能，及了解工作興趣和能力。

逾60%受訪者認為，僱主最注重畢業生的專業知識和技能，其次為溝通及表達技巧、社會經驗、待人接物態度及學業成績。若到外地工作，受訪者最擔心重新適應外地生活、與本地親友聯繫疏遠、語言及文化隔閡、薪酬待遇不理想等。

商會會長劉慕珊希望政府能夠針對青年人提供更多資源，例如協助職業配對、設立網上平台讓畢業生接觸更多就業空缺，希望從而提升畢業生對就業的信心。沙田區議會主席程張迎則建議政府有條件資助部分機構聘請年輕人。