男子涉透過社交平台出售違例減肥藥　衞生署檢獲1700包藥物

「Instagram」銷售數款聲稱由海外進口但沒有標籤的減肥產品。

衞生署今日（25日）公布，早前根據情報，得悉有人透過社交平台「Instagram」銷售數款聲稱由海外進口但沒有標籤的減肥產品，檢驗結果顯示產品含有數種受管制的第1部毒藥，該署今日與警方的聯合行動中，拘捕一名27歲男子，涉嫌非法管有第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。署方在行動中檢獲有關減肥產品1700包，包裝上沒有列明產地。

衞生署表示，政府化驗所的檢驗結果顯示，該些產品樣本含有《藥劑業及毒藥條例》（第138章）（《條例》）下的第1部毒藥，包括「麻黃鹼」、「氟西汀」、「氫氯噻嗪」及「托吡酯」。「麻黃鹼」一般用於治療鼻塞，其副作用包括焦慮症，頭痛，失眠和噁心。「氫氯噻嗪」用於治療高血壓，副作用包括低血壓和電解質不平衡。「氟西汀」用以治療情緒病，可能引起幻覺及失眠。「托吡酯」用以治療癲癇症或預防偏頭痛，可以引起認知相關障礙及神經精神異常。

該署指至今暫未收到任何服食後不良反應個案，該署強烈呼籲市民切勿購買成分不明或可疑的產品，亦不應服用來歷不明的產品。已購買上述產品的市民應立即停止服用，如服用有關產品後感到不適，應尋求醫護人員的意見。