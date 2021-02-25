盜他人信用卡買名酒轉售圖利　警瓦解犯罪集團拘4男女

西區警區刑事部經深入調查及情報分析後，在前日(23日)搗破一個盜用他人信用卡的犯罪集團，在香港仔及灣仔拘捕3男1女(26至40歲)，當中有人任職汽車維修技工及無業，分別為一對情侶及一對親戚，涉嫌串謀詐騙被捕。

西區警區重案組高級督察葉雋熙表示，調查顯示集團成員於今年初，在網上聊天室以不法手段獲取他人的信用卡資料，並以盜取所得的資料，在一個網上購物平台購買電子消費券，進行奢侈消費，包括購買大量名貴酒精飲品，再轉售圖利。

警方經深入調查後，發現疑犯活躍於灣仔一帶，並用消費券在特定商戶買酒，遂展開埋伏行動，成功在灣仔一間酒舖拘捕第1名疑犯，當時他正在買酒，其後亦在港島各處拘捕另外3名集團成員，檢獲約600支價值超過100萬港元的烈酒、記帳簿、手機及約30萬港元現金。

葉續指，相信行動已瓦解一個有嚴密組織的犯罪集團，骨幹成員已經被捕，當中有人負責使用他人信用卡購買消費券，亦有成員以「一條龍」形式，接管及以低於市價將名酒轉售獲利，過程中有人使用車輛，甚至以住宅單位儲存贓物，並尋找買家轉售獲利。被捕人士已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到，行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。