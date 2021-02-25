警方破連環爆竊集團　涉款逾14萬元7男女被捕

警方偵破一個連環爆竊犯罪集圑，共拘捕5男2女。前日(23日)清晨，基隆街363號地下一間海味店遭人爆竊，事件中一批燕窩及珍珠粉末被偷走，案件轉交西九龍總區重案組跟進。

人員經深入調查後，於當日開始立即展開拘捕行動，行動至今共拘捕5名本地男子及2名本地女子(33至54歲)。期間截獲2輛涉案的車輛，並在車上起回部分被盜去的燕窩，同時在車內搜出約80克懷疑「冰」毒。被捕男女涉嫌入屋犯法罪、販運危險藥物、藏有危險藥物被捕。

經進一步調查，相信被捕人涉嫌與今月在深水埗、上環及葵涌5間店舖的爆竊案件有關，上述爆竊案件涉及失物總價值為134,000港元，當中包括現金72,000港元、及燕窩等的中藥材價值約62,000港元。

警方相信行動已經瓦解這個爆竊犯罪圑伙，並拘捕當中的骨幹成員，行動仍在進行中，不排除更多人被捕。4名被捕男子已被暫控入屋犯法罪及犯毒，案件已於今日(25日)在九龍城裁判法院提堂，另外，一名被捕男子現正被扣留調查；2名被捕女子則已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。