疫情令政府辦事處關閉　去年申請特區護照人數減65%

受疫情影響，政府各部門辦事處去年長時間關閉，申請特區護照人數亦大幅下跌，去年約有25萬人申請，較前年的72萬人減少65%；與此同時，市民去年續領英國BNO護照則達31萬本，較申領特區護照多。有學者指，兩組數字不能直接比較，因市民在疫情下無法到海外旅遊，沒有迫切性申請特區護照；至於續領BNO人數大幅增加，相信與英國政府給予港人「5加1」入籍途徑有關，不排除申請人對港府施政失望，申請BNO護照「鋪路」離開香港。

根據新一份財政預算案政府開支預算部分，入境處去年接獲250,896人申請特區護照，較前年的72,3798人大幅下跌65%；至於市民申領身份證等亦下跌，當局解釋，有關服務因新冠肺炎疫情而暫停，令有關數字下降。而市民去年續領英國BNO護照則達31萬本。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，申請特區護照人數減少，相信與疫情有關，市民難以前往海外旅遊，故毋須急於申請特區護照，但他相信隨着疫情好轉，而特區政府不承認BNO護照出入境，未來申請特區護照人數會上升；至於續領BNO護照人數增加，相信因不少港人對港府施政失望，加上英國政府又給予港人「5加1」入籍途徑，亦有港人因而續領BNO準備離開。