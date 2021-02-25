政Whats噏：議員擬否決興建實驗大樓撥款　中大聞風撤回

香港大學同中文大學向立法會財務委員會申請撥款，增設教學設施應對學生及研究人員增長情況。相關項目將於明日(26日)繼續審議，但就喺尋日涉款逾14億嘅中大項目就突然冇咗影喎。莫非中大決定唔起教學樓？

原本兩間大學嘅項目一齊遞交財會審議，涉款約25億港元，但根據財會文件顯示，涉款逾14億嘅中大興建綜合科研實驗大樓項目突然消失，以致財會明日嘅議程，淨係審議喺港大校園，興建1座科研實驗大樓以及1座資訊科技大樓，涉款約11億港元。

之但係點解中大興建綜合科研實驗大樓嘅項目突然唔見咗呢？有消息指，議員對2019年反修例風波中，中大校園發生激烈衝突表示不滿，亦都覺得中大校長段崇智做得唔夠，未有嚴懲相關人士之餘，更加未有改善保安設施，所以要畀啲顏色佢哋睇喇。再者，早前有黑衣人喺校園內向保安撒白色粉末，社會都有聲音指中大保安措施做得唔夠，學校亦無能為力，先會一而再、再而三出現呢啲問題。

其實財會喺上個禮拜五(19日)都已經開展討論相關議程，有議員就話上次冇否決已經好好彩，如果聽日繼續展開討論，議員大部分都會否決咁話呀。之不過，聽聞中大得悉議員嘅投票意向後，唔想項目直接被否決，又驚太樣衰，所以決定自行撤回喇。

其實，段崇智早前話黑衣人向保安員撒白色粉末後，大學已經即時檢討，同時安排加強保安措施，又話每次校園發生事故，佢都會即刻了解詳情同埋商討善後工作。但係有議員就覺得佢得個噏字，到頭來都冇處理問題。據悉，亦有議員話中大依家要向財會申請科研實驗大樓嘅撥款，倘若到時又出現學生製造危險物品，而校方無力阻止嘅情況，就真係唔係咁好睇喇！