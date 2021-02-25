試劑套裝被指侵犯專利　華大基因承諾審訊前不向新客供貨

負責全民自願免費病毒檢測的內地檢測機構華大基因，其基因測序試劑套裝被指侵犯英國公司Illumina Cambridge Limited（下稱原告）的專利，華大原本於去年9月已向法庭承諾暫時不會把涉案套裝供應給香港的新客戶，但原告認為該承諾仍未足夠，向法庭申請收緊對華大的限制，雙方經過兩日爭議後，華大今天（25日）進一步承諾不會供應涉案套裝給任何新客戶，包括香港以外的新客戶，直至案件審訊有結果為止。至於正審日期，法官則定在明年12月8日開審。

華大也要向法庭提供現有客戶的數目。此外，原告原本要求華大提供客戶名單，但法官對此有保留，華大現作出承諾，由華大發信給所有客戶，通知客戶涉案產品正牽涉入法律訴訟中。至於華大早前所作的諾，包括限制檢測數目、轉運產品出口時不准在香港開箱等，則維持不變。

華大作出聲明，強調今天不是法庭頒布禁制令，對此表示歡迎，並表示會尊重法庭的判令及遵守承諾。華大又指反控原告涉嫌以不合法方式獲取專利，華大已在美國向原告發起反壟斷訴訟，並已獲法院受理。