地霸疑石躉佔路　過百崇山新村村民無法歸家

元朗崇山新村出現疑似地霸！最近兩星期有崇山新村村民，因為原有行人路遭人霸佔，歸家路途被放滿石躉和建築廢料等雜物，連日來無法正常歸家，受影響家庭約有40戶，涉及過百人。十八鄉鄉事委員會前主席梁福元向東網表示，該路段多年前被一名新地主購入持有，以往時有發生堵路事件亦收到村民投訴，懷疑因地權持有範圍問題，而引致是次爭執，「近年新界地價高企，有人可能想佔多些路段。」

梁福元表示，被堵塞的路段屬於行人路段，他出任區議員時曾為該段道路增建街燈和行人橋，一直相安無事。惟5、6年前，一名新地主收購該地段，進行各類型發展和拆卸，該帶已變成寸草不生，更曾因為影響到來往崇山新村的行人路而與村民有所爭拗。

大約2星期前，村民發現該行人路被兩層大型石躉和建築廢料阻塞，無法正常入村，需要繞一段路才能回家。有村民更嘗試原路進入村內，但攀過石躉過路而跌倒受傷，引起村民不滿，更需要警方調停糾紛。

梁福元指出，該地段雖然由新地主持有，但該段有政府所設街燈，任何人無權將路段堵塞，影響其他村民的基本權益，「邊個放(石躉)喺度就要拉佢！」他曾找警方協助，但由於涉及路權問題而未能成功解決，故已拜託警方和民政事務總署明早(26日)視察該段範圍，冀將公共及私人範圍分開，避免有人霸佔公共通道。