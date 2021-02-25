中大學生會幹事會當選1日　校方今發聲明5招「封殺」

中文大學學生會日前選出新一屆中大學生會幹事會，下月1日便會履新。該幹事會內閣早前發表批評中大向政權低頭，報警拘捕學生等。中大今晚(25日)發表嚴正聲明，宣布5項反制措施，間接「封殺」中大學生會幹事會當選內閣。中大指，由於幹事會未澄清涉嫌違法及失實的言論，決定暫停為學生會代收學生會會費，又要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，校方亦暫停為學生會幹事會提供行政與大學場地支援等。

中大學生會當選內閣「朔夜」在本月3日發表參選宣言時，批評中大向政權低頭、主動獻媚，報警拘捕學生，又提到內閣會竭盡所能對抗不義政權。該內閣全體12名成員日前又稱，已有心理準備會被捕。

中大今晚發表嚴正聲明，指學生會幹事會當選內閣在其政綱中所發表的內容，並不代表大學立場。由於該學生會幹事會經勸喻及提醒後並未澄清涉嫌違法及失實的言論，大學有下列5項決定。

1.暫停為學生會代收學生會會費。至於學生會附屬組織向大學領取津貼及其他財政支援安排，則不受影響。原有由學生會幹事會所提供的學生服務如受影響，將由學生事務處跟進；2.要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任，註冊方式與其他本地大學學生會及校友組織相同；3. 暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務；4.暫停校方為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援；5.大學將因應情況，在有需要時採取進一步措施。