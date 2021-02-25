資訊科技界聯署反對電話卡實名制　促政府撤回修例

政府正就電話卡實名制立法諮詢公眾，諮詢期至3月20日。多個資訊科技界組織今日(25日)發表聯署聯明，要求政府撤回修例，指電話卡實名制不但沒法打擊罪案，甚至阻礙科研發展。

參與聯署的包括香港資訊科技界工會、前線科技人員、Internet Society Hong Kong，以及資訊科技界選委黃浩華。聲明指電話卡實名制對需要開發及測試應用程式的前線員工極為不便，又指條文沒有清晰界定機器對機器連接電話卡是否不納入實名制內，批評官僚制度使中小企無所適從。

聲明又稱，實名制不能阻止不法之徒利用境外電話假冒成本地電話來犯案，亦會增加不法之徒以偷竊及威嚇手段盜用市民電話卡的可能性，市民或會成為代罪羔羊。該批組織又認為，政府的立法方案沒有釐清迫切或緊急的定義，導致執法部門權力過大；又指聯合國人權高級專員辦事處於2015年發表的一份報告曾指出，言論自由需要有足夠的加密法及匿名權才有足夠保障，報告建議世界各地盡可能避免實行電話卡實名制。

聲明指出，電話卡實名制使電訊商收集及儲存更多個人資料，但本港現時沒有足夠成熟的私隱政策來保障市民的應有權利。