政府刊憲增9廈列入強檢名單

政府昨晚(25日)表示，已引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（《規例》）（第599J章），就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處8個指明地方的人士（下稱「受檢人士」）接受2019冠狀病毒病核酸檢測。

現時，在全港所有地區，如有住宅（包括商住兩用）大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

按上述準則，昨日（25日）有8個指明地方被納入強制檢測公告。名單如下：

新增一宗或以上確診個案的大廈

1. 香港新界大埔大埔公路大埔滘段 4105 號策誠軒 I 座

2. 香港九龍何文田忠孝街 60 號愛民邨建民樓及嘉民樓

3. 香港九龍長沙灣荔枝角道 863 號泓景臺第 6 座

4. 香港鰂魚涌基利路 3 號逸樺園第 1 座

5. 香港九龍觀塘牛頭角道 120 號牛頭角下邨貴亮樓

6. 香港新界將軍澳澳景路 88 號維景灣畔第 16 座

7. 香港九龍油尖旺海輝道 11 號維港灣第 7 座

8. 香港新界元朗寶業街 18 號尚豪庭第 1 座

強制檢測公告詳情如下：

任何在2021年2月12日至2月25日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2021年2月27日或之前接受檢測。受檢人士若在2021年2月23日至2月25日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

此外，食物及衞生局發言人提醒公眾，政府早前已發出強制檢測公告，要求所有密切接觸者的同住成員接受強制檢測。任何人士若曾與根據《預防及控制疾病規例》（第599A章）第22條接受檢疫的人士（下稱「受檢疫人士」），在其檢疫開始之日或該日之前的14天居於同一居所，並且於該受檢疫人士完成檢疫前得知有關檢疫，便須在得知受檢疫人士須接受檢疫後的兩天內接受檢測，並在接受檢測後的3天內，以電話（6275 6901）、傳真（2530 5872）或電郵（ct@csb.gov.hk）向政府報告檢測結果。