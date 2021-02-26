何志平專欄：已過萬重山

農曆正月十五，是元宵節、上元節、小正月、元夕、小年、燈節、正月半。是農曆新年的第一個月圓之夜，象徵着春天的到來，傳統新春節日的最後一天。佛教這天有點燈供佛的習俗，道教中，上元節為天官大帝之華誕，故燃燈以慶。

在這歡慶的日子，舊日的同窗，牙買加的「積克」教授來訊祝賀節日，說：「美國近日不斷的放狠話，毫不客氣的指出美歐之間最大的問題就是中國！美國總統向歐盟發出嚴正的挑戰，要求其奮起抵禦中國，及警告着歐盟要決心迎擊那超級大國的來臨！」

積克繼續展開他的話題：「美國過去曾經對歐盟的全球政治議程幾乎擁有絕對的控制權。70多年前，美國通過發起《馬歇爾計劃》以重建飽受戰亂的歐洲經濟，然後又建立北大西洋公約組織同盟，以提供對抗來自蘇聯假定威脅的保護。美國自視為歐洲的救世主，但美國都一直視這個跨大西洋聯盟的秩序，為自身力量和利益的延伸，為華盛頓的利益和議程服務。近月來，在中國問題上，歐洲逐漸從華盛頓掌控力的陰影中抽身而退，向來自美國的箝制說不，因為它意識到要為自己本身的利益和發展着想，而不是長期的只為他人作嫁衣裳！當中美關係日趨緊張，美國管不了盟友國家的利益和考慮，狠狠的逼着盟友表態效忠跟隨老大哥的路線。拜登團隊還沒正式上台前，便向歐盟放話，要團結一致對付中國。去年年底中歐不顧美國的大聲喊停而毅然簽署了中歐投資協定，震驚了整個華盛頓及其智囊團。事實上，從歐盟利益的出發點來看，這一點也不值得大驚小怪，中國現在已經超過美國，成為歐盟最大的貿易夥伴。2020年歐盟27國跟中國的貿易額是586億歐元，跟美國的是555億歐元，這是一個具里程碑意義的歷史轉捩點。德國的默克爾和法國馬克龍更進一步的表明歐洲對抗衡北京的戰略不感任何興趣。這態度的轉變使美國新冷戰戰士暴跳如雷，說北京正在挑戰全球秩序，並有意創造一個不安全的世界，歐洲不能在中美僵局中保持中立，必須和美國站在同一陣線。」

我讓老朋友吐盡心中情後，補充說：「歐盟和中國的貿易額，近年來節節上升，而趨勢只會加速加劇，而跟美國的貿易額因疫情的影響，在以往的平穩狀態下下滑，此消彼長。中歐合作雙贏的勢頭是有目共睹的，是有賴中歐班列成功的打通了『一帶一路』倡議的骨幹命脈。中歐班列，從2011年成功開行以來，成都、西安、鄭州、武漢、蘇州、廣州等城市陸續開行往歐洲多個城市的鐵路集裝箱班列。至2018年，國際聯運合作便猛烈起飛。2020年全年開行中歐班列1.24萬列，發送113.5萬標箱，單月開行均穩定在1,000列以上！每天30班列啊！2021年2月12日消息，今年以來的6個星期，中歐班列已開行1,590列，運送15萬標箱！國內累計開行超過百列的城市增至29個，通達歐洲城市106多個，涉及21餘個國家，覆蓋大部分中東歐、中亞細亞國家及內陸城市，為保障產業供應鏈的穩定，和推動歐亞大陸貿易發展，促進國際抗疫合作開啟了新的發展格局！」

老朋友恍然大悟的接下去：「中歐班列物流組織以其運距短、速度快、安全性高的特徵，以及安全快捷、為鐵路進一步發揮國際物流骨幹作用，在『一帶一路』戰略中將絲綢之路從原先的『商貿路』變成產業和人口集聚的『經濟帶』起到重要作用。」

「當美國還在不斷的設計海路封鎖包圍中國，調派航母戰鬥群東奔西跑，『一帶一路』倡議打造亞歐大陸一體化的板塊已不知不覺的開始把美國海上力量邊緣化了！這帝國還在大喊大嚷的搞國際政治意識形態組合的時候，互贏互利的命運共同體已從貿易建設的基礎上脫穎而出了！」

正是：兩岸啼不絕，已過萬重山！