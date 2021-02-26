東方日報A1：港府無良謀加稅　百萬中產受罪

救市無方財赤連年，中產又成填氹目標！新一份財政預算案接連削減對中產的支援後，180多萬納稅人已叫苦連天，未料財爺陳茂波昨竟稱，曾考慮今年增加薪俸稅及利得稅一個百分點，已可為庫房進帳100億元，只因「體恤」百姓，才擱置在今年加稅，惟明年仍視乎形勢再決定，即為加稅埋下伏筆，如以一名月入5萬元的打工仔計算，加一個百分點的薪俸稅，即要多繳近5,000元。有經濟學者質疑，經濟差時應減稅刺激經濟，加稅只會適得其反，「都唔知係攞景定贈興，一般人都覺得係吸血。」

疫情持續逾年仍未通關，本港經濟直插谷底，結業裁員之聲不絕，終令港府錄得2,576億元的破紀錄財赤，港府只好在新一份預算案削減基層福利，如綜援及長者生活津貼派少半個月「雙糧」，又向中產開刀減少稅務寬免。陳茂波昨出席電台聯播烽煙節目期間透露，在制訂預算案時，曾考慮提出增加薪俸稅及利得稅，指若將稅率調高一個百分點，粗略估計庫房可多收100億港元，但由於現時經濟情況仍然差，形容「行出街就知道社會幾痛、知道經濟有幾差」，認為目前並非合適推行時機，故今年暫時不會做，但來年要視乎形勢再決定。

不過，根據預算案的預計，本港疫情在今年內有望受控，經濟復甦動力下半年可望顯著增強，更預測今年經濟實質增長介乎3.5%至5.5%。換言之，本港或在明年經濟復甦之時，正式向中產開刀。

在現行薪俸稅制度下，若總入息淨額高於特定水平，將以標準稅率15%繳稅；否則將以累進稅率計算，應課稅入息實額首50,000元為2%，其後逐步增至最高17%。以一名月入50,000元的單身中產打工仔為例，假設在不享有任何額外的免稅額或稅款寬減的情況下，現時要繳交61,560元薪俸稅，一旦薪俸稅增加一個百分點，他將需要繳交66,240元，變相要多付高達4,680元。

此外，雖然政府目前未有提出要開徵新稅項，但預算案提到政府會進行相關研究及準備工作，以增加政府收入。外界關注政府未來會否開徵物業空置稅，陳茂波解釋其政策目標並非增加收入，又指對增加收入有限。至於商品及服務稅（GST），陳稱由於其稅基廣，對基層影響大，故不能輕易做。惟陳同時舉例，指資產有很多種，從「能者多付」角度，不能完全排除考慮未來不開徵資產增值稅。

香港中文大學商學院國際貿易與中國企業課程聯席主任李兆波認為，政府在經濟差時應救濟市民，若再設新稅種或加稅，市民會質疑到底是「攞景定贈興」？他認同政府做法猶如「吸血」，形容有如「喺窮人身上攞錢」，又指加薪俸稅對中產及正供樓人士影響最大。他指，經濟不景時反而應減稅，讓市民可花更多錢消費，以刺激經濟。他又提到，市民對交稅的態度與政府表現掛鈎，認為港府應改善施政表現，否則加稅只會造成更大民憤。

香港浸會大學財務及決策系副教授麥萃才則指，企業在疫情下大多出現虧蝕，即使有增長幅度亦不大，故利得稅收入本身並不高，儘管增加亦不會帶來太多額外收入，但擔心屆時會影響本港營商環境，國際企業會離開香港，最終因加得減。他又指，本港股票市場市值在全球排第5，逾八成投資者非港人，故加股票印花稅對香港市民影響相對較輕；但擔心若政府未來再為股票市場引入資產增值稅，會將投資者推向最大競爭對手的美國交易所。

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