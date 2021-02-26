Dr.東：聚會大魚大肉易誘發痛風　新症有年輕化趨勢

新春佳節期間，親戚朋友聚首一堂，難免大魚大肉、開懷暢飲，但飲食不節制，容易導致痛風發作。近日隨禁聚令人數放寬，聚會飲宴又增加，風濕科專科醫生余嘉龍提醒市民聚餐盡量多菜少肉、減少飲酒，避免尿酸水平飆升致痛風發作。

痛風症是血液尿酸水平過高所致，當身體產生過量尿酸，又排泄不足，尿酸就會沉積於關節軟骨及周邊軟組織之中，形成尿酸結晶、引起關節發炎。如不及早醫治，結晶會愈來愈大，影響關節活動，甚至導致關節永久受損、變形。一般而言，痛風會先於腳趾公發作，再蔓延到其他關節，如腳跟、膝蓋、手指等。余指，尿酸水平達到380 µmol/L，就屬高水平。

余指痛風症有很多成因，如進食過多含嘌呤的食物，就有機會痛風發作，例如肉類、動物內臟、海產，以及糖分高、肥膩的食物；酒精也含有嘌呤，尤其啤酒。此外，遺傳因素、腎功能受損、體胖，或服用亞士匹靈、抗高血壓藥等，也會增加痛風風險。此病常見於50歲左右的男士，女性則停經後才會患上痛風症。

治療痛風症的首要條件，就是戒口。醫生會使用消炎藥、類固醇、秋水仙鹼等藥物控制急性發炎，但要根治此病，就要服用藥物，降低血液中的尿酸含量、融化關節中的尿酸結晶，且增加腎臟排泄尿酸的能力，療程時間視乎尿酸結晶的數量及大小，最短都要2至3年。

想防患於未然，就要日常飲食都保持節制，多菜少肉，並多飲水、少飲酒，而咖啡也有助排出尿酸，但每天最多3杯。對體重過重或體胖人士，減肥也有助減低尿酸水平。如一年痛風發作2至3次，就應及早求醫，切勿自行服用消炎藥，雖然能止痛，但無法治本，服用過量、不適合的藥物甚至會傷腎。

余又發現，痛風症有年輕化的趨勢，可能因年輕一代飲食不節制，且愛飲酒所致。他有一名患者年僅17歲，本來已有家族遺傳史，同時又嗜肉、汽水等食物，導致體形肥胖、痛風發作。余指如有家族遺傳因素，更應節制飲食，控制尿酸水平。他亦有患者雖有家族遺傳因素，但勤做運動，且食素，痛風問題並不嚴重，證明後天努力也相當重要。

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