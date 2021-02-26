8.18非法集結案今續審　黎智英將押上庭應訊

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，案件今早(26日)在西九龍法院續審。

時任北角分區助理指揮官（行動）陳禮文昨(25日)出庭作供，表示當日早上11時許帶同3小隊到維園附近執勤，期間有個別人士拿着示威物品抵達現場，見到警員便舉中指及用粗言穢語辱罵。到了下午，隨着集會人士人數遞增，警員受到的指罵亦愈趨頻密。陳續指，由於集會人士人數遠較警方數目為多，形容警方「可以話係被淹沒」。

控方指控當日在獲發出不反對通知書的維園集會後，各被告拉着橫額帶頭離開維園，展開警方及遊行上訴委員會已明確反對的遊行。他們沿怡和街、軒尼詩道前行，沿途有叫口號。個多小時後，他們抵達遮打道行人專用區，黎智英等人放下橫額，李卓人才表示這是流水式集會的終點，呼籲市民離開。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。