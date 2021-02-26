東華三院善道同行展　逾200文物重溫150年慈善史

本港歷史最悠久的慈善機構東華三院從1870年東華醫院成立為市民提供服務開始，至現時提供包括醫療、教育、社會、文化及公共等多種服務，歷來曾經參與多次重大賑災救援，隨時代變遷亦發展出多元化的募捐活動。近日院方舉辦展覽透過逾200項珍貴文物和豐富歷史圖片，讓觀眾從東華三院籌募文化的角度，了解香港社會發展，重溫當中的集體回憶。

走進沙田文化博物館專題展覽館一、二及聚賢廳「善道同行—東華三院籌募文化與社會發展」的展廳就像時光隧道的入口，最先映入眼簾的是一幅展滿大大小小牌匾的高牆，東華三院主席文頴怡指院方以東華醫院成立為起點，曾參與多次重大賑災救援，以1883年黃河缺口引致多省氾濫，山東、直隸（今河北省）及江浙一帶的嚴重水災為例，講述當年除了直接籌募善款外，更充當中介角色，協助海外華僑團體將所募集的善款送到國內，備受當時滿清政府讚賞，並於1884年由李鴻章與清廷官員送贈「見義勇為」牌匾予東華醫院。

另一展品《1905至1906年度東華醫院董事局會議紀錄》則詳細記錄1906年4月18日美國三藩市發生大地震，隨後引發火災造成多人傷亡及嚴重財物損失。東華三院於4月23日接到電報，當晚董事局決議將東華現存款金2,700元、華安公司的借款7,000元，以及暫借在東華醫院的存款約11,000元先匯往三藩市賑濟，之後再募捐填還款項，可見院方於海外賑災亦都不遺餘力。

展覽的另一個重點是介紹院方多年來五花八門的募捐活動，「由創院初期嘅沿門勸捐、20世紀初嘅戲曲義演、戰後電台紅伶義唱、遊藝大會和電視籌款，到近年透過社交網絡同埋網上平台募捐嘅籌募活動，東華三院一直都緊貼時代，鼓勵社會各界特別係年輕人積極參與，共襄善舉。」文頴怡主席以早前舉辦的「滑板藝術網上展覽暨慈善拍賣」為例，以近年新興的滑板藝術為媒介，邀請中港台日著名藝術家、演藝名人及東華三院「愛不同藝術」的藝術家精心設計滑板創作，展出滑板及進行拍賣，結合慈善與藝術。疫情期間，院方又邀請歌手及藝人以網上直播形式舉辦抗疫慈善音樂會，籌得善款用作提供防疫用品、措施、相關服務及緊急經濟援助予社會上有需要人士。

「講到最深入民心同我最印象深刻嘅，當然係由1979年起一年一度嘅馬拉松式籌款活動《歡樂滿東華》。」文主席指，《歡樂滿東華》是香港電視史上最長壽的電視籌款直播節目，陪伴香港人成長，是香港一個家喻戶曉的慈善節目，名伶紅星往往會使出渾身解數戮力演出籌款，展現「為善不甘後人」的精神，當中更有不少藝人挑戰極限，演出高難度的項目，「展館入面有歷年演出嘅片段同相片，市民睇番一定好有回憶。」

展館亦有展品介紹另一個市民熟悉的籌款活動—東華三院賣旗籌款，首次賣旗活動可以追溯至二戰時期，之後逐步發展成由醫院護士和院方屬校學生賣旗。當時董事局成員更會於賣旗前夕在各大電台以不同語言向各界社會人士呼籲支持。現時東華三院每年均舉行賣旗籌款，配以特色設計紙旗，深受市民歡迎；因應疫情，今年度的「東華三院賣旗日」更推出賣旗網上捐款平台，讓市民不受時間、地域限制，隨時捐款。

戲曲籌款也是東華三院最悠久的項目之一，展館把水袖概念融入戲曲籌款區，介紹種種歷史如創院初年已有戲班每年向東華捐款，戰前更曾邀得著名京劇大師梅蘭芳為東華義唱籌款，而戰後到今天，院方每年都會邀請紅伶明星義唱，包括近年每年舉辦的東華三院慈善粵劇專場。要數上一代的集體回憶，必屬50至70年代的遊藝大會，大會一年一度，義賣獎券抽獎每年都會有不同的豐富獎品，當中最令人矚目的，莫過於1961年的頭獎—摩羅廟街24號樓宇全幢，為當年一時佳話。

「市民睇到呢啲展品，可以發現到一個共通點，就係東華三院將慈善籌募與大眾娛樂聯繫埋一齊。」文主席指，成功的民間慈善事業，除有賴一班社會賢達熱心公益之外，亦需要得到市民大眾的支持，透過舉辦不同種類的籌募活動，由捐獻到參與籌款，各階層人士都有施予和付出的機會，做到「寓善於樂」，一方面可以豐富普羅大眾的生活，而慈善工作亦能以生命影響生命，達致「善之循環」。

文主席又指，東華三院一向注重保存、研究和整理機構歷史，今次展覽透視出不同年代的香港社會民生面貌，也讓參觀者進一步體會到東華三院150年來一直與時並進，配合社會的變遷，與香港同步成長。