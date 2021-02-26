以心為家　堅持可持續發展　新鴻基地產與香港一同成長

新鴻基地產（新地）植根香港近半個世紀，與香港共同渡過多番經濟起伏，建立了雄厚實力和優質品牌。集團秉承「以心建家」的核心價值，發展優質物業並提供卓越的客戶服務，致力確保在營運和業務決策過程中考慮到環境、社會及企業管治（ESG）元素，為客戶、租戶、住戶、員工及社區創造可持續的長遠價值。

2020年11月，新地發布《可持續發展報告2019/20》，分享過去一年在可持續發展方面所取得的進展。年內新地為提升未來可持續發展的表現及承諾，以追求長遠發展，完成特別檢討，力求加強自身在環境、社會和經濟方面的穩固基礎。

新地對可持續發展的努力取得豐碩成果，年內獲多個殊榮，包括繼續成為「恒生可持續發展企業指數」和倫敦「富時社會責任全球指數系列」成分股；同時在「香港企業可持續發展指數」及「粵港澳大灣區企業可持續發展指數」中分別排名第六和第四。另外，新地獲《亞洲企業管治》頒發「2020年度亞洲卓越大獎」等獎項，更於《Euromoney》2020年度地產選舉中獲24項殊榮，為歷年獲最多獎項的一次。

集團在應對氣候變化方面亦取得實質成就，在2019/20年度已實現5年節能目標，成功改善旗下重點物業的耗能表現，並隨即訂立新10年目標，以期繼續提高能源效益。現時在香港的物業組合中，已成功獲得49項綠色建築認證，包括新鴻基中心及環球貿易廣場（ICC），ICC更在英國建築研究院的綠色建築評估系統BREEAM In-Use中，取得「Outstanding」的最高傑出評級，更在其中3個評估範疇得到滿分的佳績，成為全港首個獲BREEAM認證的綠色建築，為本地樹立卓越的環保榜樣。

要達致可持續發展的願景必須與時俱進、力求創新。集團的物業管理團隊利用創新科技，提供專業貼心的服務，例如在多個住宅物業透過手機應用程式引入智能生活概念；在商場引進清潔機械人，並採用先進科技提升衞生標準及改善室內空氣質素。集團亦透過新地商場綜合會員計劃「The Point by SHKP」，提供豐富的優惠，並新增多項智慧功能，包括免觸式泊車及「無感泊車支付」服務，提升顧客體驗。專為住宅業戶而設的新地會推出全新互動網上活動，與會員建立更緊密的關係，促進與顧客的溝通，宣揚「愛家」訊息，並協助集團緊貼顧客需要和市場動向。

新地深信人力資源是集團重要的資產，致力推動以員工為本的工作文化，與員工充分溝通及提供合適支援，並以員工的健康和安全為首要考慮。同時，新地營造互助包容的工作環境，讓員工發揮所長，以培育強大的團隊，共創佳績。

「新地優質學堂」是集團的系統化培訓發展計劃，為員工提供多元化的學習渠道，以促進其發展。集團利用科技及創新技術，並推出全新網頁「科技學習網」和升級自學平台，加強員工的網上培訓。同時，新地推出多項措施及活動，悉心照顧員工身心健康，促進工作與生活的平衡。

職安健方面，集團十分重視地盤工人工作環境和條件，積極探索創新技術的應用，以提升建築工地的安全。為此，新地在工地項目引入「SmartWorks智安建」系統，確保工人安全和提高整體建築工地管理效率。

新地持續投資於推廣教育及全人發展、宣揚運動行善及扶助弱勢社群等方面，為社會帶來長遠正面的影響。此外，「新地義工Team力量」義工隊在各項義工服務的社區服務時數超過10萬小時，為社區創造正能量；集團又借出土地予香港聖公會福利協會，以興建過渡性社會房屋項目「同心村」，預計項目提供1,800個單位，可紓緩本地基層家庭的住屋短缺問題。

在當前充滿挑戰的環境，新地堅持「以心建家」的精神，與香港同心同行，在穩健基礎上繼續發展，並與持份者通力合作，攜手邁向真正可持續發展的美好將來。

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