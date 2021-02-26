新冠疫苗接種首日展開　長者無預約白行一趟

新冠疫苗接種計劃今日(26日)開始，5個優先群組可事先上網預約，到社區疫苗接種中心或18間普通科門診診所接種科興疫苗。東網記者清晨到佐敦官涌市政大廈的疫苗接種中心巡視，整體運作大致暢順，市民陸續按預約時段到場排隊，不少人坦言接種疫苗只為盡快通關，亦有長者因不熟悉上網預約流程，即場登記被拒，直言失望。

該疫苗接種中心由醫療集團「尚至醫療」營運，內有11至15個接種間，今日起到3月11日的所有可預約時段已經爆滿。未到8點，接種中心門外已有逾50人的長長人龍，當中不少是長者，工作人員安排市民分批入內。首批接種者約1小時後離開，包括注射後等待30分鐘。他們會得到一張疫苗接種紀錄，列明接種日期、疫苗種類等，以及一包口罩。

排頭位的梁先生屬長者群組，前幾天花了10分鐘就成功預約，他直指對科興疫苗最有信心，因為較容易接受滅活技術，也相信接種疫苗後，會有群體防疫，將來或可通關。接種疫苗後，他認為整體安排不錯，過程沒有不適，將於幾星期後接種第二劑。

張先生是中港司機，亦屬於優先接種群組，他指公司未有強制他們接種疫苗，但不少同行都有預約。他坦言，現時過境安排相當不便，希望打了疫苗可以放寬限制，方便工作，「起碼有理據證明自己免疫」。他選擇打科興疫苗，是因為最快有得打。

八旬的梁氏夫婦日前上網預約不果，今天嘗試即場報名，梁先生稱：「我哋唔係好適應智能手機，啱啱先換左部老人機，如果可以填表預約會好啲。」他亦坦言不懂得用「安心出行」應用程式。他期望接種疫苗後，可以去內地探親，故不擔心科興疫苗保護率低，不過，他們與工作人員周旋一番，被告知須3月初再嘗試預約，不能即場登記，表示對安排感到失望。