政府推失業貸款被轟收取利息不人道　市民冀消費券可換現金

本港經濟受疫情重創，政府在新一份財政預算案建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」協助失業人士，有市民狠批仍須收取1厘年息，非常不人道。對於政府計劃發放電子消費券，市民認為應容許有需要人士領取現金。

財政司司長陳茂波今早(26日)出席電台節目，對於政府提供擔保，協助失業人士向銀行借貸，有聽眾認為仍向失業人士收取利息並不人道，更直言在疫情下「已學識唔好對政府有期望」。陳重申，只是向失業人士提供多一個選項，形容條款已很優惠。

有聽眾認為政府應解決貧窮問題，為長者、殘疾人士等直接提供現金支援；陳指去年派發全民1萬港元時，社會聲音要求改為派發消費券，今年情況則相反。他強調，消費券可協助有需要人士，同時有助刺激本地消費，希望達致一石二鳥之用。

此外，陳茂波強調提升股票印花稅並不會削弱本港的競爭力，舉例指本港較內地股市收取較少收費，同時沒有外匯管制，資金可自由流動，相信提升印花稅並不會造成傷害。又指很多市民依賴股息作為退休收入，故在設立股息稅和資產增值稅的建議上，必須有審慎和全面的評估。至於撤銷酒稅方面，陳指自取消紅酒稅後，香港的確成功成為亞洲最大的紅酒拍賣中心。但其他酒類或牽涉健康問題，不可一概而論，此並非簡單的議題。