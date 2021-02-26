盧俊宇向民政署追討開支　案件今開審多名區議員到場聲援

民主黨屯門區議員盧俊宇早前入稟小額錢債審裁處，向民政事務總署追討去年用作反對《港區國安法》的罷工罷課公投，及民主派初選投票站的開支，指政府無合理原因拖欠兩個月。案件於去年10月開審，由於民政處審批文件需時，審裁官把案件押後至今早（26日）再提訊，多名區議員到場聲援。

案件今早開案，約一小時後盧俊宇步出法庭，指由於民政署仍在審批文件，裁判官將案件押後至8月26日再訊。而盧俊宇開審前會見傳媒，表示今次事件不單涉及單一區議會薪津利益，而是影響整個區議會能否繼續服務社區，望能透過今次裁決釐清事實。

到場聲援的西貢區議員范國威指盧入稟代一眾區議員爭取公議，挑戰民政事務局以扣減或拖延發放議辦薪津作手段，打壓區議會工作。他又指今年初多名區議員獲通知，在簽署由民政署發出之聲明下將獲發放除7月11、12日外其他日數的議辦開支，范認為簽署聲明等同承擔額外不應承擔的責任、承認自己犯錯，因此並未有簽署該份聲明。

盧俊宇於去年6月及7月分別借出辦事處，用作反對《港區國安法》的罷工罷課公投及民主派初選的投票站，民政事務總署事後以「當日用途與區議會職務無關」為由，拒絕批出該2個月的開支報銷，涉款近7萬元。