「安心出行」下載量達296萬次　薛永恒再否認「篤數」

港府早前放寬限聚措施時，強制食肆使用「安心出行」應用程式，要求食客進入時需掃描二維碼或登記資料。創新及科技局長薛永恒今（26日）表示，「安心出行」應用程式總下載量已達296萬次，且大部分皆是本地下載，重申政府沒有「篤數」。

薛永恒指出，現時「安心出行」的下載量非常鼓舞，相信絕大部分都是本地下載，另外約2至3%用外國手機下載的也是港人，只是使用外國的應用程式商店，又重申絕無付款給第三方協助「篤數」。薛永恒形容，「安心出行」對個案追蹤辦公室有很大幫助，能即時掌握確診者行蹤，再向同一時間到訪過同一處所的人發出感染風險通知。

問及爆發感染群組的尖沙咀K11 Musea食肆「名潮食館」，有食客反映收不到感染風險通知，薛解釋指衞生防護中心會專業判斷，界定在某一時段曾到訪的人士，才會收到通知。

至於派發5000港元電子消費券的措施，薛認為措施要方便、貼心和精準，局方會全力支持，而為求令派發過程暢順，當局會在未來數月與八達通公司及其他儲值支付營運商討論具體安排，又指相信八達通能夠在市民付款時，已經對消費種類進行分類；他又指當局稍後會了解商戶意見，並認為可以借鏡地區經驗。