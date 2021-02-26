警方打擊黑幫收入來源 旺角冚「黃賭毒」拘捕53人

旺角警區反三合會行動組、重案組、機動部隊、特別職務隊及特遣隊人員昨日（25日）下午展開代號為「疾響」的大規模反罪惡及反三合會行動，人員突擊搜查旺角區多個地點，包括住宅及商業單位，共拘捕34男19女，年齡介乎23至73歲。

行動中，警方搗破一個非法賭檔，拘捕一名31歲姓陳本地男負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。非法賭檔內其餘3男4女，年齡介乎26至53歲，則涉嫌「在非法賭博場所內賭博」被捕。行動中人員檢獲4部釣魚遊戲機以及約2500元現金。

警方亦拘捕22男9女，年齡介乎23至67歲，包括一名43歲持「行街紙」留港的印度男子，涉嫌「經營毒窟」、「販毒」及「未能出示身份證明文件」等，行動中共檢獲約3.3克懷疑海洛英、約2.7克懷疑冰毒及吸食毒品工具，毒品總值約6000元。

另外，警方根據線報突擊搜查區內4個色情光碟分銷中心，拘捕4名年齡介乎51歲至63歲的男負責人，涉嫌「管有淫褻物品以供發布」，並檢獲約23,000隻色情光碟，市值約69萬元。

旺角特別職務隊及反三合會行動組搜查區內多個賣淫場所，拘捕6名年齡介乎33至39歲的內地女子，涉嫌「非法入境」及「違反逗留條件」。

行動中，警方亦拘捕4名年齡介乎24至35歲本地男子，涉嫌「蓄意傷人」、「管有偽造身份證」及「非法入境」等。

部分被捕人現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬港元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬港元及監禁9個月。此外，販毒屬嚴重罪行，根據《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款五百萬元及終身監禁，呼籲市民切勿以身試法。