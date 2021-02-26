社交平台售不明來歷減肥藥　警屯門拘無業男檢20萬元貨

去年8月，衞生署接獲投訴指有人在網上出售減肥藥物，經調查發現，有人在Instagram出售不明來歷的藥物，並以誇張手法宣傳，例如「兩星期減10磅」作招來吸引市民購買。衞生署要求警方協助調查及作出聯合執法行動。

警方經調查後，鎖定一名目標疑犯身份，並於昨日(25日)上午8時許，聯同衞生署人員，採取聯合行動，突擊搜查疑犯位於屯門藍地村屋寓所，並搜出逾1000包、總數約18,000粒屬第一部毒藥和510粒屬危險藥物的藥丸，市值約20萬港元。

警方以涉嫌「非法管有第一部毒藥」、「非法管有未經註冊的藥劑製品作販賣用途」及「販賣危險藥物」罪拘捕一名姓魏(27歲)男子。據悉，涉案男子報稱無業，涉事社交平台經營約2年半，每月約有10宗以下的交易。客人有5個套餐選揀，由1350至2700港元不等，每個套餐包括30天藥。每宗交易利潤約300至400港元，初步調查相信藥物從網上購入，由韓國寄運來港。

屯門警區特別職務隊主管廖敏盈督察表示，檢獲的毒藥中，包括「麻黃鹼」主要治療鼻塞，副作用包括焦慮症、失眠、頭痛等。而「氟西汀」主要治療情緒病，副作用包括幻覺及失眠等。據香港法例138章《藥劑業及毒藥條例》，在香港售賣的藥物必需註冊，如任何人非法管有及出售藥劑產品，會干犯刑事罪行，最高可被判罰款10萬港元及監禁2年。同時，販運危險藥物是嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及終身監禁。