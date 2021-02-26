疫市加私家車稅　車主為財赤埋單　陳帆死撐時機適當

政府新一份財政預算案宣布，即時增加私家車首次登記稅，各稅階稅率提高約15%，並增加約30%牌照費，被質疑把財赤壓力轉嫁車主。運輸及房屋局局長陳帆今(26日)表示，任何稅務改變都會帶來影響，有關政策是為了紓緩道路交通，又指目前私家車比例佔全港車輛7成，認為私家車不能無限量增加。他強調加稅決定已考慮經濟狀況及駕駛者負擔能力，認為目前加稅是一個適當安排。

被多次問及為何要在疫情令經濟下行情況下增加有關稅項、加稅後目標減多少私家車，陳帆均未能回答，僅稱過去一段時間，私家車增長幅度大，已到了要做出相應安排的程度，今年加稅屬適當的時機，並指2019年及2020年經濟亦相當困難。他又承認現時未能預計加稅可減少多少新私家車，僅稱據過去加稅後能有效減少新車數量。

至於房屋方面，陳帆稱目前約25萬個家庭輪候公屋，輪候時間仍有很大壓力，故需發展過渡性房屋。他稱當局已覓得土地，在未來3年提供1.4萬個過渡性房屋單位，並計劃租用部分酒店及賓館，改建成過過渡性房屋，冀扶貧委員會可於今日通過審批，最快今年中入伙。陳又指新一輪居屋、綠置居等安排正進行得如火如荼，稍後會按次序公布。

另一邊廂，政府計劃2035年或以前暫停新登記燃油汽車，環境局局長黃錦星表示，由於全球其他國家均以2030年或2040年作為目標，認為有關目標屬進取及務實，亦是全球大勢所趨，亦能令車廠積極部署轉型。他指局方下月會公布電動車普及路線圖，相信屆時能提供一個信息予市民及持份者，並借此培訓相關人才。他亦稱充電問題將成關鍵，早前EV屋苑充電易資助計劃已接獲5.3萬個車位申請，達到目標的9成，又指過去10年本港電動車數目已增加100倍，認為本港在普及電動車方面是領先全球。

至於預留5億港元改善郊野公園方面，黃稱漁農自然護理署早前就政策進行有關公眾諮詢，獲大比例市民支持，並稱有關政策已推動得到預期慢，並稱會關注未來郊野公園承載能力問題。